Esonero e nuovo allenatore: Inzaghi fatto fuori

Ancora un inizio di stagione terribile per una big europea che si sta già guardando intorno per un eventuale cambio in panchina: la situazione

Sono bastate una manciata di partite per far capire come la stagione del Manchester United sia nata ancora una volta sotto una cattiva stella. I ‘Red Devils’ hanno iniziato nuovamente male tra sconfitte impreviste e prestazioni ben al di sotto di potenziale ed aspettative.

Inevitabili quindi le critiche per la truppa di Erik ten Hag ed in particolare per l’allenatore olandese, mai troppo digerito e già messo sulla graticola. Il futuro dell’ex Ajax è tutto da decifrare con la proprietà che si aspetta un cambio deciso di rotta per evitare un ribaltone, che dopo una manciata di settimane avrebbe del clamoroso.

Lo United ha raccolto appena 7 punti nelle prime 6 gare di Premier League, oltre a due pareggi in Europa League. Troppo poco per la squadra di Old Trafford che ha messo insieme anche alcuni ko particolarmente brucianti come l’avvilente 0-3 per mano del Tottenham in campionato. Ten Hag è quindi sotto pressione e la sua posizione appare in bilico. Per l’eventuale sostituzione dell’olandese, Southgate resta tra i preferiti del gruppo Ineos, ma le candidature aumentano.

Niente da fare per Inzaghi, ten Hag sulla graticola: il Manchester United riaccende i colloqui su Tuchel

Secondo quanto evidenziato da ‘iNews.co.uk’ si prevede che il Manchester United riprenderà i colloqui con Thomas Tuchel qualora decidesse di separarsi da Erik ten Hag.

La stessa fonte evidenzia che il tedesco era sul punto di sostituire il collega olandese in estate, ma i colloqui si sono interrotti a causa di disaccordi su quanto potere avrebbe avuto e sul pacchetto finanziario. Hanno quindi evidenziato che Sir Jim Ratcliffe, il numero uno di Ineos, aveva preferito Southgate e Potter per l’incarico, ma saranno diverse le figure dello United a prendere la decisione finale.

Se Ten Hag non riuscirà a cambiare le cose, il club non avrà altra scelta che licenziarlo e tra gli eventuali sostituti si era fatto anche il nome di Ruud van Nistelrooy, ex attaccante del Manchester United che è attualmente in organico come assistente, e che verrebbe scelto come soluzione interna ad interim.

Nonostante i tanti profili accostati ai Red Devils, tra i quali persino Simone Inzaghi, Tuchel ha sostenitori nella gerarchia del club ed è considerato un allenatore di fama mondiale, che ha vinto trofei ovunque abbia allenato. Un curriculum che quindi riporta l’ex Chelsea tra i papabili candidati per l’eventuale post ten Hag.

In caso di esonero si riaccenderebbero i colloqui per lui, con buona pace della lunga lista di pretendenti.