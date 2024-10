Milan, Fonseca torna nella bufera: “Idea di calcio ridicola”

Il Milan va ko contro il Bayer Leverkusen con più di qualche recriminazione: tornano le critiche a Paulo Fonseca

Il Milan incassa il secondo ko su due gare, nella prima fase di Champions League, venendo sconfitto dal Bayer Leverkusen. Altro passo falso dopo quello contro il Liverpool, anche se questo dal tenore piuttosto diverso. E il Diavolo può recriminare per tanti motivi.

Per un’ora, fino al momento in cui Boniface ha sbloccato la partita, i tedeschi hanno dominato e il Milan ci ha capito poco. Proprio in quel momento, però, il Diavolo ha iniziato a reagire e nell’ultimo terzo di gara ha avuto a più riprese le occasioni per pareggiare, con almeno un paio di interventi prodigiosi di Hradecky, la traversa di Theo Hernandez e un po’ di sfortuna e di imprecisione. I tifosi rimproverano alla squadra proprio questo ‘risveglio’ tardivo, ma anche, da parte di Fonseca, poco coraggio nella parte iniziale e una certa lentezza nell’apportare i cambi che hanno cambiato volto all’undici milanista.

Dunque, il tecnico portoghese, dopo aver ritrovato il sostegno dei tifosi dopo gli ultimi risultati positivi, incassa ancora una volta delle critiche, per quella che è stata, secondo molti tifosi, una gestione non ottimale del piano gara. Ecco una carrellata di commenti che arrivano da ‘X’:

Fonseca ha un problema con i cambi. Non capisce i tempi in cui farli. Aspetta troppo. Non osa mai. — Elisabetta ❤🖤 (@Lilibeth3090) October 1, 2024

Perché dobbiamo prendere gol per giocare cosi? Fonseca avevi preparato la partita per lo 0-0? #LeverkusenMilan — ez_mattyツ (@ez_matty34452) October 1, 2024

L’idea calcistica di Fonseca ē esilarante#BayerLeverkusenMilan — 🥁 IL C O N S E R V A T O R E (@Ilconservator) October 1, 2024

Vediamo quanti altri minuti servono a Fonseca per capire che con “Loftuci” stiamo giocando in 10 — luchino (@luchino_saltato) October 1, 2024

Spiegate a fonseca che non ha in mano il real o il city per fare quel palleggio ci vogliono i giocatori…. — peppo⚫️🔴 (@beppet81) October 1, 2024