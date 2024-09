Juventus, UFFICIALE: bilancio approvato e perdite aumentate

Con un comunicato diramato sui propri canali ufficiali, la Juventus ha reso noti i dati del bilancio per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2024: ecco i numeri approvati dal consiglio di amministrazione della Vecchia Signora

Tempo di bilanci in Serie A. No, non stiamo parlando di fine stagione e di risultati sportivi, ma di quelli economici e, in particolare, di quelli della Juventus ora allenata da Thiago Motta (che domani sfiderà il Genoa in trasferta a porte chiuse a Marassi).

Con un comunicato apparso sui canali ufficiali del club bianconero sono stati resi noti tutti i dati legati all’esercizio chiuso il 30 giugno 2024 con un dato che fa decisamente riflettere. Stiamo parlando del numero legato alle perdite fatte registrare dalla Juventus nell’ultimo anno pari a 199,2 milioni di euro con un aumento rispetto a quelle dichiarate il 30 giugno 2023, corrispondenti a 123,7 milioni di euro come si può leggere anche nella nota ufficiale. Ecco uno stralcio: “Approvato il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2024, che evidenzia una perdita di € 199,2 milioni (€ 123,7 milioni al 30 giugno 2023), significativamente influenzata dalla mancata partecipazione della Prima Squadra maschile alle competizioni UEFA, nonché da taluni oneri non ricorrenti“.

Juventus, approvato il bilancio: “Significativa riduzione dell’indebitamento finanziario”

Nel paragrafo successivo, poi, la Juventus fa chiarezza sull’indebitamento finanziario del club e argomenta: “Significativa riduzione dell’indebitamento finanziario netto grazie al completamento dell’aumento di capitale e agli incassi derivanti dalle cessioni pro-soluto di crediti verso società calcistiche estere, che hanno più che compensato i mancati proventi relativi alla mancata partecipazione alle competizioni UEFA“.

Una nota importante legata a una stagione, la scorsa, particolare per la Vecchia Signora vista l’esclusione dalle competizioni europee in seguito alla vicenda plusvalenze. Nel comunicato della Juventus ci sono poi tutti gli obiettivi prefissati dal club bianconero per il futuro a breve e medio termine con una chiosa finale su quella che sarà l’Assemblea degli Azionisti prevista per il 7 novembre 2024, come di consueto fra le mura dell’Allianz Stadium. Poi c’è il campo: domani la Juventus, al Ferraris, sarà ospite del Genoa, calcio d’inizio alle ore 18:00.