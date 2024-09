Genoa-Juventus a porte chiuse, è arrivata la decisione UFFICIALE delle autorità competenti. Il verdetto per il match di Serie A in programma domani

È ufficiale la decisione su Genoa-Juve dopo i fatti del Derby della Lanterna. Era atteso il pugno duro per l’anticipo di Serie A in programma domani, alle ore 18.00.

Così è stato: Genoa-Juventus si disputerà a porte chiuse. Lo ha comunicato il prefetto di Genova dopo le determinazioni dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive: il provvedimento è arrivato dopo gli scontri che si sono verificati prima, durante e dopo il Derby di Coppa Italia Genoa-Sampdoria.

Il pugno duro era stato anticipato nelle scorse ore dal presidente dell’Osservatorio, Paolo Curtis, che aveva parlato così ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Sapevamo che la situazione a Genova era esplosiva. C’era la speranza di evitare grandi problemi e i club hanno fatto tutto il possibile. Il bilancio, però, è pesantissimo. Il Casms ha suggerito delle misure da adottare, che poi dovranno essere adottate con provvedimento dal prefetto. Normalmente evitiamo gare a porte chiuse per evitare situazioni peggiori, ma qui c’è la forte volontà di dare un segnale. 36 feriti no sono sopportabili”.

Genoa-Juventus a porte chiuse: “Forte volontà di dare un segnale”

“Questa è una storia che non ci ha trovati impreparati ed è dimostrato dal fatto che non vi siano stati contatti diretti tra le tifoserie. – ha concluso Curtis – I feriti sono legati a lancio di bombe carta e simili. Ne abbiamo avuti di episodi difficili, stavolta si è andati oltre”. Da qui la decisione di chiudere tutti i settori dello stadio ‘Ferraris’ per Genoa-Juventus.

Non solo la Curva dunque, ovvero il settore più caldo dei tifosi del Genoa occupato dagli ultras. Il Prefetto dà un segnale forte e chiude l’intero Ferraris per la sfida casalinga della squadra di Gilardino contro la Juventus di Thiago Motta. A farne le spese, come sempre, sono i veri tifosi e le famiglie.