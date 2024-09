Cassano mette Inzaghi alle strette: “Asfaltato dal Milan. Scudetto o fallimento”

Antonio Cassano non ha usato mezzi termini per commentare il ko dell’Inter nel derby e soprattutto il ‘dovere’ di vincere lo scudetto

Se da una parte il derby ha rilanciato il Milan e salvato la panchina di Paulo Fonseca, dall’altra ha acceso violentemente i riflettori sull’Inter aumentando i dubbi su questo inizio di stagione. I nerazzurri campioni d’Italia in carica hanno qualcosa come 7 punti in meno rispetto allo scorso anno dopo 5 giornate. A settembre 2023 infatti erano a punteggio pieno, stavolta di punti ne hanno solo 8 e sono incappati nella prima sconfitta stagionale.

A preoccupare e far discutere l’ambiente è stata la prestazione sottotono a livello tecnico e anche di atteggiamento della squadra di Simone Inzaghi, finito pure lui sul banco degli imputati. Anche per i cambi che non hanno convinto. E poi tanti uomini in ritardo di condizione come Lautaro Martinez (ancora a secco di gol), Mkhitaryan, Calhanoglu e Pavard. Insomma, è un momento in cui bisogna fare subito quadrato. Per fortuna dell’Inter la classifica è ancora piuttosto corta e praticamente tutte le big in lotta per lo scudetto stanno perdendo punti. Napoli e Juve restano sopra ma alla portata, il Milan è alla pari. Ma bisogna dare in fretta una svolta, anche per ingranare in fretta anche in Champions. Anche perché la pressione è tutta sulle spalle dei nerazzurri, per tutti superiori agli altri e quindi chiamati a confermarsi in Italia e andare avanti anche in Europa. Ne è convintissimo anche Antonio Cassano, che parla di un’Inter addirittura “asfaltata” dal Milan “grazie alle idee di Fonseca”.

Cassano: “Se l’Inter non vince lo scudetto è un fallimento”

Per Fantantonio, nell’appuntamento del lunedì su Twitch con ‘Viva El Futbol’, le idee sono chiare: “Non si può parlare di crisi dell’Inter adesso, ma se non vince lo scudetto è un fallimento, anche se arriva a -1 dalla prima. È la più forte di gran lunga in Italia. Ma col Milan ho visto una squadra scollegata, in cui il centrocampo non ha fatto bene. Sono andati in campo con la superficialità di chi pensa ‘siamo più forti'”.

“Dopo la gara di Manchester, che è stata difensiva con qualche picco in contropiede, hanno fatto passare l’Inter come pretendente alla vittoria della Champions. Ho letto Inzaghi tra i migliori al mondo. Non ho capito da dove venga fuori questo status europeo dell’Inter. Invece c’è il rischio che in quattro anni di Inzaghi, l’Inter riesca a vincere solo uno scudetto. Io spero vinca e immagino ce la possa fare. Se a maggio ci presentiamo qui e non ha vinto, però, voglio sentirvi…”, conclude Cassano.