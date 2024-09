L’Inter fatica ad ingranare, furia Inzaghi: ecco cosa è successo

Inter-Milan è subito decollata, con la rete di Christian Pulisic che ha contribuito a stappare la partita. La reazione di Simone Inzaghi è immediata

Sono bastati dieci minuti al Milan per sbloccare la gara contro l’Inter. Ad accendere un derby già di per sé infuocato è stato Pulisic, in grado di capitalizzare una sortita molto ben congegnata al termine della quale con un tocco di punta è riuscito a beffare Sommer in uscita.

Prima del gol di Dimarco che ha pareggiato i conti, però, Simone Inzaghi ha criticato e non poco l’atteggiamento dei suoi, giudicato eccessivamente remissivo. Prima di incassare il gol di Pulisic, infatti, Inzaghi aveva chiosato con i suoi: “Stiamo dormendo”. Dopo aver incassato la rete del momentaneo vantaggio del Milan, il tecnico piacentino è entrato in campo, visibilmente contrariato. Il segnale è stato immediatamente recepito.