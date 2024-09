Sarri o Allegri al Milan: scelto il dopo Fonseca

In casa Milan gli occhi dei tifosi sono tutti per il derby di domani sera. Focus anche sul futuro di Fonseca: annuncio su due allenatori italiani

Domani sera alle 20.45 il Milan di Paulo Fonseca fronteggerà i rivali dell’Inter in un derby già dal peso specifico clamoroso visto l’inizio dimenticabile di stagione. I rossoneri hanno infatti bisogno di un risultato positivo per scacciare i fantasmi degli ultimi confronti ed un avvio d’annata tutt’altro che positivo.

Tanto la classifica in Serie A quanto l’esordio in Champions hanno messo in rilievo tutti i difetti di una compagine che stenta a decollare, e che avrebbe bisogno di un cambio di passo immediato. Una vittoria nel derby restituirebbe senza dubbio fiducia al Milan, e soprattutto rinsalderebbe la posizione di Paulo Fonseca, che ha incassato pesanti critiche in queste prime settimane, tanto per la proposta di gioco offerta, quanto per la gestione della squadra.

Il futuro della stessa panchina rossonera passa quindi anche dal confronto con l’Inter, alla luce dei risultati e della negatività che da tempo già aleggia intorno al nome dell’allenatore lusitano. Fonseca non sta convincendo e non mancano anche già nomi illustri accostati alla compagine meneghina per il prossimo futuro.

Calciomercato Milan, Altafini è sicuro: “Sarri e Allegri farebbero comodo”

Tra i profili associati al Milan anche quello dell’ex Massimiliano Allegri, che però ha anche altre potenziali strade. Come raccolto da Calciomercato.it, intermediari hanno sondato il terreno con il livornese per un eventuale approdo in Premier League.

A parlare sia del derby che del futuro della panchina del Milan ci ha pensato quest’oggi Josè Altafini, che intervenuto a ‘Tuttosport’ ha ammesso che la squadra è in grande difficoltà, e che si vede “chiaramente” che i giocatori non seguono Fonseca, il quale non riesce ad imporre le proprie idee.

Nel caso al posto del portoghese ecco su chi punterebbe Altafini: “Sicuramente un italiano. I nostri allenatori restano i migliori al mondo. Mi auguro che il Milan non sbagli ancora, prendendo un altro straniero che faticherebbe a imporsi nel nostro calcio. Sarri e Allegri sono ottimi tecnici e farebbero entrambi, seppur con caratteristiche diverse, al caso dei rossoneri. L’errore vero è stato fatto però quest’estate…”.

Altafini evidenzia quindi come l’errore sia stato non puntare in estate su un profilo interessante come De Zerbi.