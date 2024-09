Juve e Napoli a reti bianche: Motta e Conte non si fanno male

Ecco come è andata la super sfida di Torino, tra la Juventus di Thiago Motta e il Napoli di Antonio Conte, valevole per la quinta giornata di Serie A

Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku sono state le grandi delusioni di Juventus-Napoli, il big match di Serie A, andato in scena a Torino.

Quando i due centravanti fanno male tanto da essere sostituiti, il serbo addirittura al termine del primo tempo, è difficile immaginarsi una sfida ricca di gol. Così la partita, valevole per la quinta giornata di Serie A, si è conclusa a reti inviolate. Per la Juventus, ancora con la porta inviolata in questo inizio di cambio, è il terzo pareggio consecutivo, che non fa certo impazzire i tifosi bianconeri. Per Antonio Conte uno 0 a 0 in trasferta, sul campo della Juventus, invece, non può certo essere visto come un risultato negativo.

Juve-Napoli 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Torino* punti 11; Napoli* e Udinese 10; Juve* e Empoli* 9; Inter 8; Lazio 7; Verona* e Atalanta 6; Milan e Genoa* 5; Lecce, Parma e Venezia* 4; Fiorentina, Monza, Roma e Bologna 3; Cagliari* e Como 2

* una partita in più