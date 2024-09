DIRETTA Serie A, Lecce-Parma segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Lecce-Parma, gara della quinta giornata di Serie A

Appaiate in classifica a quota quattro punti, Lecce e Parma arrivano a questo scontro diretto don due percorsi inversi. Dopo due sconfitte consecutive, infatti, i salentini hanno inanellato una vittoria contro il Cagliari e un parti contro il Torino. I Ducali, invece, sono reduci da due sconfitte consecutive, compresa quella subita in rimonta contro la sorprendente Udinese, dilapidando un doppio vantaggio.

Una sconfitta che ha anche lasciato strascichi disciplinari per Fabio Pecchia, che non potrà contare sullo squalificato Mandela Keita. Luca Gotti, invece, recupera Patrick Dorgu, rientrato dopo la squalifica scontata nella partita della scorsa settimana contro il Toro. L’ultimo scontro diretto allo Stadio via del Mare risale al primo novembre del 2023, quando gli emiliani vinsero per 4-2 in Coppa Italia. L’ultima sfida in Serie A risale al 2020 e si concluse con un’altra vittoria Ducale per 4-3. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Lecce-Parma

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Oudin, Rebic, Dorgu; Krstovic. All. Gotti

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Circati, Coulibaly; Sohm, Bernabe; Man, Cancellieri, Mihala; Bonny. All. Pecchia

