Battuta razzista, il Nazionale rischia fino a 12 giornate di squalifica

Da una battuta alla squalifica per dodici giornate: l’ex Juventus rischia una maxi squalifica

È attesa la decisione della Federazione, ma intanto si prova a immaginare la sanzione per il giocatore accusato di razzismo.

Centrocampista ex Juventus, Rodrigo Bentancur rischia una pesante e lunga squalifica con l’accusa di razzismo. Vicenda intricata quella che vede coinvolto Rodrigo Bentancur, centrocampista uruguaiano ex Juventus, ora in forza al Tottenham. In Inghilterra fa discutere il caso relativo a Rodrigo Bentancur, centrocampista uruguaiano ex Juventus, ora in forza al Tottenham da quando gli Spurs nell’inverno del 2022 lo prelevarono dai bianconeri per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Nelle scorse settimane, il giocatore classe ’97 cresciuto nel settore giovanile del Boca Juniors, arrivando fino in prima squadra, è stato travolto da una pesante accusa di razzismo. In particolar modo, la federazione calcistica dell’Inghilterra accusa il giocatore di aver pronunciato una frase discriminatoria nei confronti di Son Heung-min, suo compagno di squadra nel Tottenham e capitano degli Spurs

I fatti risalgono al mese di giugno, in occasione dell’intervento in una trasmissione televisiva di Rodrigo Bentancur. Quest’ultimo – alla domanda del presentatore che chiedeva una maglia della squadra londinese – aveva risposto: “Quella di Sonny? Potrebbe essere anche quella del cugino, dato che sembrano tutti uguali”. Subito intervenne l’organizzazione benefica anti-discriminazione Kick It Out, dichiarando di aver raccolto un “numero significativo” di denunce.

Bentancur accusato di razzismo, rischia una maxi-squalifica?

Poco dopo arrivarono – via social – le scuse di Rodrigo Bentancur che spiegò: “Mi riferivo a Son e a nessun altro. Con lui ho già parlato e logicamente, vista la nostra profonda amicizia, ha capito che si è trattato di uno sfortunato malinteso. Abbiamo già chiarito e risolto”.

Un caso che ha fatto e fa discutere in Inghilterra e non solo. In merito – nelle scorse ore – si è espresso l’esperto di finanza Stefan Borson, il quale in esclusiva a Football Insider ha spiegato che probabilmente il giocatore uruguaiano verrà sanzionato con una sospensione. Un precedente simile è quello di Bernardo Silva del Manchester City: nel 2019 fu fermato per un turno e sanzionato con una multa di 50mila sterline dopo un tweet a sfondo razziale sul suo ex compagno di squadra Benjamin Mendy.

Bentancur potrebbe evitare la maxi squalifica se l’insulto razziale verrà interpretato come un commento mal interpretato nella traduzione e non come un’offesa a Son. Se invece dovesse essere confermata l’origine discriminatoria delle parole di Bentancur, quest’ultimo potrebbe andare incontro una squalifica tra sei e dodici partite. La decisione della Fa è attesa nelle prossime settimane, Bentancur e il Tottenham aspettano..