Stipendi non pagati: bloccano il mercato del top club

La Lega ha imposto il pagamento delle le mensilità di aprile, maggio e giugno e l’ultima parte di bonus entro otto giorni

La possibile, quanto clamorosa decisione potrebbe sconvolgere il calciomercato e, di conseguenza, gli equilibri del calcio internazionale.

Stando a ‘Diario Madridista’, il Paris Saint-Germain rischia il blocco del mercato qualora decidesse davvero di non pagare gli stipendi arretrati (più bonus) che spettano a Kylian Mbappe. In sostanza di non rispettare la sentenza della commissione legale della LFP, ovvero la Lega francese professionistica, che appunto ha imposTo al club di Al-Khelaifi di corrispondere al suo ex attaccante le mensilità di aprile, maggio e giugno e l’ultima parte di bonus.

Il PSG deve sborsare 55 milioni di euro entro otto giorni dalla decisione della LFP, tuttavia ha già annunciato ufficialmente che non tirerà fuori alcun soldo per Mbappe, trasferitosi a zero al Real Madrid commissioni escluse.

Se il pagamento della cifra spettante al numero 9 delle ‘Merengues’ non avvenisse nei termini stabiliti, la società parigina rischierebbe di andare incontro a una punizione pesantissima, vale a dire il blocco del mercato. Al Paris Saint-Germain potrebbe essere impedito di acquistare calciatore almeno in una sessione.