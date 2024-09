Problemi al VAR in Serie A, partita sospesa: cosa è successo

La Serie A riparte con un curioso problema al VAR che causa la sospensione della partita: l’accaduto in campo

Dopo due settimane di attesa, riparte la Serie A. E non potevano mancare discussioni legate al VAR, subito, nella prima gara del weekend, quella tra Como e Bologna.

Nessun ‘caso’ arbitrale particolare al ‘Sinigaglia’, con Piccinini ben assistito (corretta la revoca del rigore al Bologna nel primo tempo, dato che il mani di Alberto Moreno era geograficamente fuori dall’area). Ma nella ripresa, dopo il gol di Cutrone per il momentaneo 2-0 dei lariani, la gara è stata sospesa per ben sei minuti. C’erano infatti problemi tecnici con le comunicazioni dalla sala VAR di Lissone: non potendo avere la comunicazione della validità del gol, Piccinini aveva interrotto il gioco. Dopo poco, problema risolto e tutto regolare.