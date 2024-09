Gol, timore e applausi: ecco la prima da titolare di Abraham

Ecco come è andata la prima partita da titolare di Tammy Abraham a San Siro. L’attaccante ha disputato 74 minuti intensi

E’ durata 74 minuti la partita di Tammy Abraham. L’attaccante inglese, arrivato nelle ultime ore di calciomercato, dopo l’assist nel match contro la Lazio, ha trovato il gol (su rigore) nella sfida contro il Venezia.

La prova dell’ex Roma è stata così davvero convincente: si è sacrificato, dando una mano anche in fase difensiva e mettendosi a disposizione dei compagni, con sponde spesso preziose. Abraham aveva davvero voglia di convincere tutti alla sua prima partita da titolare con la maglia del Milan a San Siro e ci è riuscito, ma in almeno un paio di circostanze qualche paura ai tifoso l’ha messa. Il giocatore infatti è rimasto per terra un paio di volte: nel primo tempo ha chiesto l’intervento dei medici, nella ripresa sono stati molto probabilmente i crampi a fermarlo. Così qualche secondo dopo è arrivata la sostituzione e i meritati applausi.