Fonseca via dal Milan: subito una nuova panchina per il portoghese

Paulo Fonseca rischia di concludere in fretta la sua avventura al Milan: c’è già una panchina dalla quale potrebbe rilanciarsi

La nomina di Paulo Fonseca ad allenatore del Milan non aveva riscosso consensi unanimi nell’ambiente e tra gli addetti ai lavori, è vero, ma in pochi avrebbero potuto immaginare che il tecnico portoghese avrebbe finito con il vedere la sua posizione in discussione dopo appena tre giornate di campionato. Per il tecnico e per i rossoneri, vietato sbagliare alla ripresa. Le gare con Venezia, Liverpool e Inter potrebbero essere già decisive, per molti versi.

In caso di risultati negativi, la società potrebbe anche prendere decisioni drastiche. Se addio dovesse essere, per Fonseca ci sarebbe però la possibilità di una pronta occasione di rilancio. C’è una squadra, a propria volta impegnata in riflessioni sull’allenatore, che starebbe pensando a lui.

Si tratta dell’Everton, che secondo il portale ‘FootballInsider’, in Inghilterra, potrebbe presto mettere alla porta Sean Dyche. I ‘Toffees’ hanno esordito in questa stagione con tre ko su tre, per adesso la società vuole ancora dargli fiducia ma la pazienza non può, chiaramente, essere infinita. Dunque, Fonseca tra i papabili per la sostituzione, chiaramente se le cose tra lui e il Milan si mettessero male. Un altro nome nel mirino della dirigenza dell’Everton sarebbe Abel Ferreira, oggi al Palmeiras.