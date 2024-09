Fuori in barella: nuovo infortunio e niente Inter

Il giocatore sarà costretto a saltare la sfida importante contro l’Inter: brutto infortunio per il difensore costretto a lasciare il campo in barella

Gli allenatori dei club guardano e seguono i match delle nazionali sempre con grande apprensione, nella speranza di non perdere i propri calciatori.

Non sempre, però, gli infortuni arrivano durante le partite, come successo a Ismael Bennacer, che si è fermato durante un allenamento dell’Algeria. Lo stop per il milanista non sarà certo breve e nelle prossime ore capiremo se starà fermo davvero tre mesi. Non sembra un infortunio di poco conto anche quello occorso a Nathan Aké.

Manchester City-Inter, Aké preoccupa Guardiola

L’olandese si è, invece, fermato nei minuti finali del primo tempo del match di Nations League, della sua nazionale contro la Germania.

Il calciatore ha lasciato il terreno di gioco in barella, con le mani sul volto, visibilmente preoccupato. Tutto fa presagire ad una assenza davvero lunga, ma saranno chiaramente gli esami che svolgerà prossimamente a darci certezza sull’infortunio di natura muscolare.

Non sembrano esserci dubbi, comunque, sull’assenza di Nathan Aké contro l’Inter. La sfida con i nerazzurri di Simone Inzaghi è, infatti, in programma solo fra otto giorni. Una bruttissima notizia, dunque, per Pep Guardiola.