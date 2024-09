Inter, ‘scippo’ a Simeone: servono 100 milioni per il colpo nerazzurro

L’Inter mette nel mirino un pallino di Simeone: i nerazzurri sognano il grande colpo, ma servono 100 milioni di euro

Pur senza un calciomercato scintillante, l’Inter ha raggiunto, nella sessione estiva appena trascorsa, i suoi obiettivi principali, rinforzando la rosa con innesti di complemento di ottimo livello e soprattutto trattenendo tutti i big. Motivo per il quale si può a buon titolo considerare i nerazzurri ancora favoriti per lo scudetto. Ma nonostante un mercato di profilo intermedio, per il futuro il club intende continuare a essere competitivo ai massimi livelli. E per questo, puntando a grandi acquisti, nuovamente, già dal prossimo anno.

Uno dei prossimi obiettivi, secondo il ‘Mundo Deportivo’, viene seguito con grande attenzione tra le fila dell’Atletico Madrid di Diego Simeone. Parliamo del centrocampista 21enne Pablo Barrios, monitorato da Piero Ausilio, ds nerazzurro. Lo scorso anno, Barrios ha raccolto 35 presenze, di cui 20 da titolare, guadagnando spazio e visibilità e facendosi largo in una mediana assai competitiva come quella dei ‘Colchoneros’. Inter che non è spaventata dalla clausola rescissoria di Barrios, che si aggira sui 100 milioni di euro, e dal suo contratto in scadenza nel 2028. La pista verrà seguita nei prossimi mesi e si capirà se ci saranno i margini per una trattativa, per rivedere al ribasso il prezzo del giovane e promettente mediano iberico.