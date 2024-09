‘Bocciato’ da Thiago Motta: resta fuori dai titolari

La Juventus prepara il ritorno in campo in campionato, ma c’è una bocciatura da parte di Thiago Motta: esclusione in vista dai titolari

Weekend di pausa nazionali e di attesa per il ritorno del campionato di Serie A, che inizierà a entrare nel vivo con un nuovo ciclo di partite ravvicinate incluse le coppe. Tra le compagini per le quali c’è maggiore curiosità, c’è naturalmente la Juventus, che sarà attesa dalla sfida in trasferta sul campo dell’Empoli, sabato prossimo alle 18.

Gara non facile, quella contro i toscani, che si sono resi protagonisti di un ottimo avvio, con 5 punti in tre gare. Ma per la Juventus l’obiettivo piuttosto ovvio è quello di vincere per tenere il passo in testa alla classifica. Da capire quali saranno le scelte di Thiago Motta e quanti tra i nuovi acquisti troveranno spazio nella formazione dal primo minuto, al netto di indisponibilità e di decisioni tecnico tattiche. Ma c’è uno di loro che in questo momento pare essere stato ‘bocciato’, o comunque alquanto indietro nelle gerarchie.

Si tratta di Douglas Luiz, che per l’ennesima volta dovrebbe partire dalla panchina. Una decisione che se confermata sarebbe piuttosto forte da parte del tecnico italobrasiliano, vista la cifra spesa per il centrocampista verdeoro. Il punto di vista plausibile di Motta viene spiegato da Guido Tolomei di ‘7Gold’, che afferma, in un post su ‘X’: “Per Thiago Motta non contano i nomi e gli investimenti, conta chi pedala. Quando Douglas Luiz inizierà a farlo come si vede in allenamento, lo vedremo titolare”.