Dimissioni immediate dell’allenatore: subentra il suo vice

Le dimissioni immediate dell’allenatore sono sorprendenti e hanno lasciato a bocca aperta l’intera piazza: al suo posto, c’è il suo vice

La stagione è appena iniziata e ancora molto bisogna fare e capire sul campo per decretare chi potrebbe vincere, chi raggiungerà gli obiettivi e chi, invece, sarà costretto a restare a guardare e lenire le ferite di una delusione piuttosto cocente. Funziona così ai massimi livelli e anche nelle serie minori, proprio dove è stato messo in evidenza un vero e proprio terremoto in panchina.

Oggi viaggiamo nel Lazio e vi portiamo precisamente in casa Boreale, dove è già saltata la prima panchina della stagione, pochi giorni prima dell’esordio contro il Colleferro. La squadra biancoviola sta cercando di capire quale potrebbe essere il suo futuro, soprattutto le ambizioni che accompagneranno l’annata, ma in realtà devono fare i conti subito con una pessima notizia per la squadra e la piazza.

Eccellenza, l’allenatore del Boreale si dimette: il suo vice al suo posto

A questi livelli, è sì importante la costruzione del gruppo e quali ragazzi vengono tesserati, ma l’allenatore è una figura fondamentale per cercare di raggiungere dei risultati importanti.

Il club biancoviola, però, è rimasto improvvisamente senza tecnico. Come scritto da ‘tuttocampo’, infatti, pare che mister Cesidio Rufo abbia rassegnato le sue dimissioni immediate a pochi giorni dall’inizio del campionato, lasciando di fatto il suo club senza guida tecnica per la prima squadra.

Per tamponare l’emergenza, è stato deciso di affidare la panchina al suo vice, Mauro Cocorocchio, che avrà il compito di guidare i suoi già alla prima giornata. Certo, in attesa di novità definitive, si tratta di una scelta momentanea, ma che fa capire l’agitazione che c’è nel club in questo momento. Non è certo il modo di affrontare un inizio di stagione che parte subito in salita.