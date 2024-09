Inizio horror, esonero e addio in dirigenza: il ribaltone è totale

La squadra è già in crisi e non rischia soltanto l’allenatore: il club valuta anche un cambio in dirigenza, può esserci il ribaltone

È appena l’inizio del campionato, ma si può già parlare di crisi. Lo è, senza tema di smentita, quella del Milan: appena due pareggi in tre partite, con Fonseca sotto processo nonostante la fiducia espressa dalla società, e la situazione che riguarda Theo Hernandez e Leao da dover gestire.

I rossoneri hanno deciso di confermare la fiducia all’allenatore portoghese almeno fino alle prossime partite, ma servirà una svolta per evitare il ribaltone. Un po’ quello che ha deciso di fare un altro club storico: l’Avellino in Serie C è partito con l’obiettivo della promozione dopo una campagna trasferimenti molto dispendiosa, ma i primi risultati hanno preoccupato proprietà e tifoseria.

Appena un punto sui sei disponibili e la sensazione che la quadra deve ancora essere trovata. Inevitabile l’insoddisfazione del presidente Angelo D’Agostino e di suo figlio Giovanni, amministratore unico e colui che gestisce in prima persona le questioni di campo. Sul banco degli imputati è finito il tecnico Michele Pazienza al quale è stato dato una sorta di ultimatum: contro il Cerignola nel prossimo weekend è necessario portare a casa i tre punti per evitare l’esonero.

Avellino, non solo Pazienza: anche Perinetti rischia

Se le cose dovessero mettersi male anche contro il Cerignola, l’Avellino è pronto a cambiare guida tecnica. Si parla di Attilio Tesser e Massimo Oddo come possibili sostituti di Pazienza, ma non va esclusa la candidatura di Ezio Capuano.

L’ex Taranto ha dalla sua il vantaggio di un ingaggio più basso, aspetto non secondario visto che il club irpino ha a libro paga anche Massimo Rastelli. Ma a pagare in caso di sconfitta potrebbe non esserci soltanto l’allenatore: stando a quanto riporta ‘gazzetta.it’, riflessioni in corso anche su Giorgio Perinetti.

Il dirigente non era presente al Partenio ad assistere al pareggio contro il Giugliano, ma interrotto le ferie programmate ed ha subito fatto ritorno in Campania per poter essere vicino alla squadra in un momento difficile. Potrebbe essere anche lui mandato via dalla proprietà se contro il Cerignola non arrivasse l’inversione di tendenza. Campionato appena partito ma ad Avellino è già il momento dell’ultima spiaggia.