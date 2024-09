DIRETTA Serie A, Juventus-Roma e Udinese-Como: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra la Juventus di Thiago Motta e la Roma di De Rossi e quello del ‘Bluenergy Stadium’ tra l’Udinese di Runjaic e il Como di Fabregas in tempo reale

La Juventus e l’Udinese ospitano nell’ordine la Roma e il Como nei posticipi serali della domenica validi per la terza giornata del campionato di Serie A. Due scontri diretti per i rispettivi obiettivi di alta e bassa classifica che saranno diretti rispettivamente dagli arbitri Guida di Torre Annunziata e Prontera di Bologna.

Da un lato, all’Allianz Stadium’ di Torino, i bianconeri di Thiago Motta vanno a caccia della terza vittoria in altrettanto partite dopo quelle per 3-0 ottenute contro il Como e contro il Verona per restare da soli in testa alla classifica prima della pausa per le Nazionali. Discorso diametralmente opposto per i giallorossi di Daniele De Rossi, che sognano il colpo esterno per centrare il primo successo stagionale dopo il pareggio all’esordio contro il Cagliari ed il clamoroso ko interno contro l’Empoli. La gara sarà trasmessa in tv su Sky Sport, oltre che in streaming su pc, tablet e smartphone sulla app di Dazn. Lo scorso anno, su questo stesso campo, la Vecchia Signora si impose con il risultato di 1-0 grazie al gol dell’ormai ex Rabiot.

Dall’altro lato, al ‘Bluenergy Stadium’ di Udine, i bianconeri di Kosta Runjaic vogliono dare seguito alla vittoria della settimana scorsa contro la Lazio per mettere in cascina altri punti salvezza e candidarsi a essere la sorpresa del campionato. I biancoblu di Cesc Fabregas, invece, cercano il bottino pieno dopo il pareggio ottenuto sul campo del Cagliari. A differenza dell’altra partita, questa sarà visibile in diretta e in esclusiva solo su Dazn. L’ultimo precedente ufficiale tra le due formazioni risale al 2003, quando i friulani ebbero la meglio con il punteggio di 3-2 grazie a un rete nel finale di Iaquinta. Calciomercato.it vi offre i match tra Udinese e Como e tra Juve e Roma live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Juventus-Roma e Udinese-Como

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal; Fagioli, Locatelli; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Pisilli, Cristante, Pellegrini; Soule, Dovbyk, Saelemaekers. All. De Rossi

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kabasele, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zemura; Thauvin, Brenner, Lucca. All. Runjaic

COMO (4-4-2): Reina; Sergi Roberto, Dossena, Barba, Moreno; Strefezza, Mazzitelli, Perrone, Da Cunha; Cutrone, Belotti. All. Fabregas (DA CONFERMARE)

