Bufera al Milan, scelta fatta: esonero Fonseca per dare la scossa

Continua a far discutere l’avvio di stagione del Milan. Paulo Fonseca nel mirino, così come l’ultimo caso relativo a Leao e Theo Hernandez: il verdetto dei tifosi

Due punti in tre partite e tantissime polemiche hanno caratterizzato questo inizio di stagione problematico del Milan. Il progetto tecnico affidato a Paulo Fonseca inizia già a vacillare nel cuore dei tifosi, che hanno ampiamente criticato quanto mostrato finora dalla compagine rossonera, ben al di sotto delle aspettative della vigilia.

Il gioco stenta a decollare, la confusione tattica continua ad accompagnare le prestazioni del Milan e la fase difensiva resta estremamente fragile con una vera e propria emorragia da gol in corso che ha portato Maignan e soci ad incassare ben 6 gol in tre gare.

Ad i numeri impietosi si aggiungono le polemiche per le scelte di Fonseca, non ancora entrato nel cuore dei tifosi che lo hanno prontamente preso di mira, il tutto senza dimenticare il recente caso delle esclusioni dai titolari di Theo Hernandez e Leao, con annesse polemiche per l’estraneazione del duo al momento del cooling break del secondo tempo contro la Roma. Un’immagine quella del francese e del portoghese lontani dal resto del gruppo che ha fatto il giro del web, innescando ulteriori polemiche sullo stato attuale di un Milan già in crisi e che ha prontamente bisogno di una scossa.

Crisi Milan, scelta fatta: mirino sull’esonero di Fonseca

È quindi tempo di cambiare passo per la compagine rossonera, che dovrà approfittare della sosta per rielaborare le idee, ed inizia a cambiare registro già a partire dalla quarta giornata di Serie A.

È comunque indubbio che le recenti polemiche e i risultati dimenticabili siano difficili da digerire, motivo per cui gli stessi tifosi vorrebbero una mossa da parte del club. A tal proposito nel sondaggio odierno di Calciomercato.it proprio i fan rossoneri hanno fatto la loro scelta: per il 44,3% dei votanti l’esonero di Fonseca sarebbe la mossa giusta da compiere. 34,1% per le dimissioni di Ibrahimovic, mentre chiude il quadro l’opzione Theo e Leao fuori rosa.

