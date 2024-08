L’Inter ora cambia tutto: pronti almeno 4 addii pesanti

L’Inter di Oaktree continuerà col rinnovamento ed è pronta a qualche sacrificio pesante all’interno dello spogliatoio: tutti i nomi

L’Inter ha ricominciato la stagione con la caccia al secondo scudetto consecutivo, che avrebbe un sapore particolare perché negli ultimi anni non è riuscito a nessuno. E i nerazzurri partono anche quest’anno coi favori del pronostico, in quanto ritenuta in maniera universale la squadra più forte. Per cui le pressioni sono importanti, con una Juventus che però si è rinforzata e si sta rinforzando tantissimo, accorciando sensibilmente il gap dall’Inter. Che intanto deve pensare sì al presente, ma pure al futuro. Che ad oggi è assicurato solo in parte.

E Oaktree ha dimostrato di avere una linea ben definita in tal senso, cominciando un processo di rinnovamento e ringiovanimento e non più una sorta di instant team che naviga diciamo a vista. L’esempio è Ricardo Rodriguez, giocatore che piaceva senza dubbio a Inzaghi e che fino a qualche mese fa sarebbe stato già ad Appiano, per giocare da terzo di difesa e al bisogno in sostituzione di Buchanan infortunato. Invece la scelta è ricaduta in maniera chiara su un calciatore molto giovane come Tomas Palacios, arrivato dall’Argentina. L’argentino, tra l’altro, è stato pagato una cifra complessiva di 11 milioni, un investimento comunque importante. Preferito al contratto annuale che ad esempio avrebbe firmato lo svizzero, 32 anni. La linea è quella, insomma. La stessa che ha portato a prendere pure Martinez in porta e che allo stesso modo dovrà portare necessariamente a lasciare tutti i giocatori ultra trentenni con il contratto verso la scadenza. E non sono pochi e soprattutto non sono calciatori qualsiasi.

Da Sommer e Mkhitaryan: l’Inter verso i tagli per ringiovanire la rosa

Ma l’intenzione, già manifestata, è quella di lasciarli andare tutti o quasi. Nell’elenco ci sono Sommer, Di Gennaro, de Vrij, Acerbi, Darmian, Mkhitaryan, Arnautovic e Correa. Di questi ne dovrebbero rimanere non più della metà. Ad esempio non sarà rinnovato verosimilmente il contratto al 32enne (nel 2025) Di Gennaro mentre per Sommer c’è un’opzione di rinnovo che potrebbe anche essere esercitata nonostante i 36 anni. Lo svizzero piace, si è calato in maniera eccezionale nell’ambiente Inter e può essere importante per lo spogliatoio, facendo da chioccia a Martinez.

Continuerà invece il processo di ringiovanimento in difesa, con almeno uno tra de Vrij e Acerbi in scadenza 2025 nella lista dei possibili tagli nerazzurri. Potrebbe essere fatta una scelta, visto che sostituire due giocatori così importanti rischia di costare tanti soldi che non è detto il club potrà spendere. Anche perché eventualmente da rimpiazzare può esserci pure Darmian, verso i 36, così come Mkhitaryan che è in scadenza 2026 ma si può liberare anche prima. Entrambi sono a rischio. Saluteranno sicuramente Correa (l’Inter continua a provare a cederlo in questi giorni) e Arnautovic. Almeno quattro-cinque di questi tra meno di un anno chances di salutare i nerazzurri per fare spazio a gente più giovane. Qualcuno rimarrà, sia per un fattore di carisma ed esperienza nella rosa, sia perché tagliare tutti vorrebbe dire dover acquistare daccapo sei o sette calciatori di spessore. Complicato e soprattutto terribilmente costoso.