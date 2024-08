Roma-Empoli, Olimpico furioso: Dybala e i giocatori chiedono scusa

La Roma perde 2-1 con l’Empoli e i tifosi non ci stanno davvero: fischi sonorissimi ai calciatori che vanno verso il settore

È iniziata male e finita anche peggio per la Roma la prima partita casalinga della stagione. L’Empoli espugna clamorosamente l’Olimpico per 2-1 grazie ai gol di Gyasi e Colombo su calcio di rigore, coronando una grande prestazione e tante occasioni sprecate. A nulla è servito un secondo tempo, soprattutto dopo il doppio svantaggio, di nervi e volontà ma con poche idee per i giallorossi. Shomurodov cambia la partita, segna e quasi pareggia ma la squadra di De Rossi si ferma lì. Dopo due partite la Roma è a un punto, contro Cagliari ed Empoli.

E ovviamente l’Olimpico non gradisce affatto, dopo i fischi dell’intervallo a fine partita sono arrivati quelli ancora più sonori e arrabbiati. I tifosi non ci stanno assolutamente, soprattutto perché anche in Sardegna i giallorossi non avevano per niente convinto. La squadra è andata verso la Curva Sud a prendersi i fischi, alzando il braccio per chiedere scusa. Dybala e Pellegrini in primis, a guidare i calciatori giallorossi. A questo punto la partita di domenica prossima contro la Juventus diventa già uno spartiacque.