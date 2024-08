Cambiaso applaude Thiago Motta e svela: “Mi hanno impressionato”

La Juventus strapazza il Como all’esordio in campionato, tra i protagonisti anche Andrea Cambiaso: le parole del jolly bianconero in conferenza stampa

Rotondo 3-0 della Juventus nel match casalingo alla prima di campionato contro il neopromosso Como. Il baby Mbangula, Weah e Cambiaso regalano i primi tre punti della stagione alla squadra di Thiago Motta.

Parte bene il tecnico italo-brasiliano sulla panchina della ‘Vecchia Signora’, anche grazie alla prestazione da incorniciare di Andrea Cambiaso. Il jolly bianconero si segnala come uno dei migliori in campo e chiude la contesa nel recupero con un gran sinistro dal limite: “È stata una bella serata, anche se all’inizio abbiamo faticato. Se è il mio gol più bello? Ne ho fatti talmente pochi… (sorride, ndr). Lo dedico alla mia famiglia. Quest’anno abbiamo grande fame, ma l’abbiamo sempre avuta. C’è grandissima voglia e lo dimostrano le prestazioni di Mbangula e Savona che non hanno risentito del salto in prima squadra”.

Sulle richieste di mister Motta: “Ci sta chiedendo di giocare a calcio, di mettere in mostra le nostre qualità. Rispetto all’esperienza di Bologna lo vedo ancora più determinato e questo fa bene a tutto l’ambiente”.

Infine sui nuovi acquisti alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “Tutti quanti mi stanno impressionando, non ce n’è uno un particolare. Tutti hanno grande determinazione ed è facile lavorare ogni giorni con dei compagni e un gruppo del genere“.