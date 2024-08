“Non ha scuse”: per il nuovo allenatore c’è già la data dell’esonero

Il tecnico rischia di finire già sotto accusa dopo il mercato della società: non avrà un’altra possibilità, è già sotto pressione

La nuova stagione non parte sotto i migliori auspici per il nuovo allenatore che vede già lo spettro dell’esonero. Il calciomercato gli ha regalato gli acquisti richiesti, la società ha voluto accontentare le sue esigenze ed ora per il nuovo tecnico c’è solo una possibilità per evitare che il rischio esonero diventi concreto: raggiungere gli obiettivi prefissati.

Servono i risultati per Julen Lopetegui, fresco di incarico al West Ham dopo essere stato ‘scaricato’ dai tifosi del Milan. Acqua passata per l’allenatore spagnolo che ora ha il compito di guidare i rivoluzionati Hammers verso un posto in Europa. Lo richiedono gli investimenti effettuati in questa finestra di calciomercato con il club londinese: da Todibo a Kilman, passando per Fulkrug, numerosi gli acquisti che la società ha voluto mettere a disposizione del nuovo tecnico.

Ora però Lopetegui “non ha scuse” spiega Keith Wyness, ex Ceo dell’Everton, a ‘Football Insider’, raccontando che per lo spagnolo saranno mesi di grande pressione.

Lopetegui, già si parla di esonero: “Pressione fin dal primo giorno”

Proprio Wyness spiega perché Lopetegui non avrà possibilità di errore fin dalla prima giornata di campionato.

L’ex dirigente racconta: “Il West Ham ha fatto grandi investimenti, credo abbia fatto acquisti ragionevoli. Ho qualche perplessità su Fullkrug, ma sono contento di quello che hanno ora. Sono migliorati e possono puntare all’Europa”. È questo l’obiettivo che dovrebbe inseguire Lopetegui secondo Wyness: “È a quello che deve puntare il West Ham ed ora la domanda riguarderà l’allenatore: vediamo cosa farà con i nuovi acquisti. Non ha davvero scuse ora: ha ottenuto quello che vuole ed ora tutta la pressione è su di lui”.

Una pressione che potrebbe portare anche a mettere a rischio la sua posizione: “Il West Ham deve fare bene, già prima di Natale, altrimenti i tifosi metteranno in discussione Lopetegui: è sotto pressione già dal primo giorno”.