Tonali torna in campo, c’è la data UFFICIALE

Sandro Tonali è pronto a tornare in campo. Dopo il lungo stop dovuto alle scommesse, il centrocampista ex Milan potrà tornare in campo.

Il Newcastle ha ufficializzato quello che sarà il giorno del ritorno. Attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali, i ‘Magpies’ hanno annunciato il ritorno di Tonali, che per i bianconeri sarà un vero e proprio nuovo acquisto. La scorsa stagione infatti l’ex Milan aveva disputato solo 12 gare prima di essere fermato ad ottobre per un giro di scommesse sportive illecite su partite di calcio su cui indagava la Procura di Torino. Tonali potrà essere convocato per il match contro il Tottenham in programma al St James’ Park domenica 1 settembre.

Questo il comunicato ufficiale del Newcastle:

“Il Newcastle United può annunciare che Sandro Tonali tornerà in campo mercoledì 28 agosto 2024, dopo la scadenza del divieto di dieci mesi dal calcio agonistico.

Il club ha ricevuto conferma formale dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) che la sanzione sportiva del giocatore sarà valida fino a martedì 27 agosto compreso”.