UFFICIALE: Morata squalificato al primo turno in coppa

Notizia ufficiale su Morata, l’attaccante del Milan viene squalificato e salterà il primo turno in coppa: il motivo

Il Milan sta per accogliere Alvaro Morata, ormai prossimo al rientro dalle vacanze. L’attaccante spagnolo scalda i motori per iniziare ufficialmente la sua avventura con il club rossonero, dopo essersi riposato a dovere dal termine degli Europei. Ma per lui c’è una brutta notizia, con l’ufficializzazione di una squalifica che gli farà saltare una gara importante in coppa.

La UEFA infatti si è espressa sulla denuncia presentata dalla federazione di Gibilterra, relativamente al coro intonato dall’attaccante e dal compagno di nazionale Rodri nell’ambito dei festeggiamenti per l’Europeo vinto dalla Spagna. Il neo milanista e il centrocampista del Manchester City cantarono, in maniera provocatoria, “Gibilterra è spagnola“.

I due sono stati fermati per violazione dell’articolo 55 del regolamento disciplinare UEFA, sanzionati per cattiva condotta, al termine dell’iter relativo al fascicolo di indagine che era stato aperto su di loro. La squalifica li colpirà in occasione del primo match che la Spagna affronterà in Nations League, il 5 settembre, contro la Serbia.