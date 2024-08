Juventus, Douglas Luiz svela: “Ecco come mi ha convinto Danilo”

Presentazione ufficiale di Douglas Luiz alla Juventus, il brasiliano spiega come è stato convinto dal connazionale a scegliere i bianconeri

Le prime apparizioni in campo, nelle amichevoli con il Brest e con la Juve Next Gen, sono state positive per Douglas Luiz, che ha avuto un discreto impatto con il mondo Juventus. Ora, arriva anche la presentazione ufficiale alla stampa del brasiliano, che ha svelato i retroscena del suo trasferimento e non solo.

Un’idea, quella del trasferimento a Torino, che il giocatore ha subito abbracciato con un certo entusiasmo. “Appena ho saputo dell’interesse della Juventus, ho manifestato subito il mio interesse agli agenti – ha dichiarato – Qualsiasi giocatore al mondo vorrebbe venire qui, in un club con questa storia, potrò raccontare alla mia famiglia che ho giocato per la Juve. Sono felice di essere qui e credo potremo disputare una grande stagione. Sono pronto per confrontarmi con la Serie A, vengo da un campionato come la Premier che è definito come il più difficile del mondo. Thiago Motta? Ci stiamo abituando alle sue richieste, ma sembra di essere qui e di conoscerlo già da tanto tempo, con lui parliamo tanto di tattica a tutti i livelli. Se possibile, mi piacerebbe giocare in una posizione più vicina alla porta, ma se ci sarà bisogno di me come numero sei non avrò problemi a farlo”.

Douglas Luiz ha svelato anche il ruolo decisivo svolto da Danilo nel fargli accettare la Juventus: “Ogni mattina, quando mi svegliavo, lo sentivo dirmi ‘Forza Juve!’. Mi ha parlato tanto del club e mi ha motivato a venire qui”.