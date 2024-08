Svolta per il Milan: accordo con i bianconeri

Il Milan deve ancora piazzare qualche tassello entro la fine del mercato. Intanto arrivano buone notizie dalla Premier

Il nuovo Milan inizia a prendere forma a piccoli passi, e nei prossimi giorni verranno anche presentati in conferenza stampa i nuovi volti rappresentati da Morata e Pavlovic.

Il secondo in particolare va a potenziare un reparto difensivo che sembrava essere stato preso d’assalto nelle scorse settimane da una big di Premier League. Si tratta del Newcastle che come evidenziato in Inghilterra, pare abbia provato ad ingaggiare uno tra Thiaw e Tomori senza però trovare terreno fertile da parte del club meneghino.

Nulla da fare per i Magpies che hanno quindi virato in maniera decisa su un altro obiettivo per la difesa che risponde al nome di Marc Guehi, che nell’ultima stagione ha messo in campo la sua rapida ascesa divenendo prima fondamentale per il Crystal Palace, e poi ottenendo convocazione e minuti dall’Inghilterra agli Europei dove è stato un titolarissimo di Southgate.

Calciomercato Milan, niente Thiaw o Tomori: il Newcastle punta su Guehi

Una grande ascesa quella di Guehi che ha quindi spinto il Newcastle a puntare fortissimo su di lui, lasciando di fatto potenziali obiettivi come Tomori e Thiaw.

Secondo quanto evidenziato da ‘Football Insider’ il Newcastle è in trattative avanzate per ingaggiare il difensore del Crystal Palace. I bianconeri hanno trovato un accordo con il nazionale inglese, che è intenzionato a trasferirsi a St James’ Park quest’estate prima della chiusura della finestra di mercato.

Sono in corso trattative tra i club di Premier per una cifra che oscilla tra i 60 e i 70 milioni di euro. Le parti sono fiduciose di trovare un accordo col forte difensore britannico che dovrebbe quindi andare a potenziare presto un reparto falcidiato dagli infortuni lunghissimi di Botman e Lascelles.