Pisa-Inter, grave infortunio al ginocchio: esce in barella

Amichevole tra Pisa e Inter segnata da un grave infortunio, il giocatore nerazzurro esce in barella dopo un duro colpo a un ginocchio

Quarta amichevole prestagionale in corso per l’Inter, un match quasi in famiglia per Simone Inzaghi che affronta il Pisa del fratello Simone. Un match che però, nel corso del primo tempo, viene caratterizzato da un grave infortunio.

C’è stato uno scontro di gioco tra Carlos Augusto e il pisano Esteves, piuttosto duro anche se fortuito. Ad avere la peggio, è stato il giocatore dei toscani, con una brutta torsione del ginocchio. Al calciatore è stata immediatamente applicata una borsa del ghiaccio, impossibile per lui continuare la partita con uscita dal campo in barella e la sensazione che possa esserci, purtroppo, un lungo stop. Partita che per la cronaca, a fine primo tempo, all’intervallo, è il Pisa a condurre per 1-0, grazie a una rete di Piccinini nel finale di frazione.