L’Inter non si ferma più, c’è l’accordo: annuncio UFFICIALE

Novità in casa Inter, arriva il comunicato ufficiale. Nuova partnership per il club meneghino: accordo a partire dalla stagione 2024/25

La dirigenza dell’Inter continua a lavorare alacremente per portare ai nerazzurri novità non solo dal punto di vista degli innesti in sede di calciomercato.

I campioni d’Italia sono una società ambiziosa e desiderosa quindi di rimanere ai vertici del calcio nazionale ed internazionale per molto tempo. Inzaghi e i suoi ragazzi lo sanno bene e lavorano proprio in questa direzione tra certezze, conferme e qualche volto nuovo all’interno dell’organico a disposizione.

Al di fuori del rettangolo di gioco la proprietà lavora però anche su altri fronti come quelli delle sponsorizzazioni. A tal proposito l’Inter ha ufficializzato in queste ore una nuova partnership molto importante a partire dalla stagione 2024/25, quella ormai alle porte.

“FC Internazionale Milano e Dreame Technology, annunciano di aver siglato una partnership che vedrà l’azienda pioniera negli elettrodomestici innovativi diventare Official Partner del Club nerazzurro a partire dalla stagione 2024/25″, si apprende nella nota ufficiale pubblicata sul sito nerazzurro.

Inter, UFFICIALE la nuova partnership con Dreame

Una collaborazione che unisce la passione di Dreame per l’eccellenza tecnologica con la squadra nerazzurra, andando a creare così una nuova sinergia come appreso dal comunicato che aggiunge: “Dreame, conosciuta per la sua tecnologia all’avanguardia e le soluzioni di pulizia altamente efficienti, si allinea perfettamente all’attitudine dinamica del Club nerazzurro”.

Nella nota ufficiale pubblicata dalla società meneghina sono riportate anche le dichiarazioni di Sean Chan, General Manager di Dreame Technology South and West Europe, che afferma: “Questa partnership con l’Inter è davvero entusiasmante per Dreame, poiché condividiamo con orgoglio lo spirito nerazzurro. Proprio come ammiriamo l’abilità senza pari della squadra, siamo determinati a portare lo stesso livello di eccellenza nella nostra tecnologia e siamo pronti a stabilire nuovi standard per superare i confini insieme”.

Nuovo accordo ufficiale quindi in casa Inter, con la partnership con Dreame pronta a decollare con la stagione ormai in procinto di iniziare.