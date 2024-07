Colpo Inter a zero nel 2025: l’annuncio che ribalta tutto

Addio fra un anno a parametro zero e firma da svincolato con l’Inter, il calciatore esce allo scoperto. Le ultime

Da Calhanoglu a Thuram, passando per Mkhitaryan fino a Zielinski e Taremi, negli ultimi anni l’Inter si è specializzata in acquisti a costo zero. Tanto che già si parla di quali saranno i prossimi, proiettando quindi i discorsi a giugno 2025. In tal senso di recente è stato fatto il nome di un calciatore che si è confermato ad altissimi livelli all’Europeo in Germania.

Parliamo di Luka Sucic, quasi 22enne titolare della Nazionale croata ed esploso nell’ultimo anno e mezzo nella Bundesliga austriaca. In esclusiva a Interlive.it, Sucic ha però escluso il suo addio al Salisburgo (dove è approdato più di 8 anni fa) fra un anno, ovvero a parametro zero: “Non intendo rinnovare il mio contratto – le sue parole – ma voglio e andrò via questa estate”.

Sucic non ha confermato i rumors sull’Inter, ma ha sottolineato che su di lui ci sono “interessi concreti da parte di diverse squadre di Serie A“, un campionato in cui gli piacerebbe giocare: “È uno dei migliori al mondo e ci giocano grandi club”.

Sucic è così pronto a dire addio al Salisburgo dopo oltre 8 anni e 128 partite con la prima squadra. 18 i gol messi a segno, 19 gli assist realizzati.