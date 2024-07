Primo big esonerato in Serie A: ormai non ci sono più dubbi

Non sono mancate critiche per Thiago Motta dopo l’amichevole di ieri. Intanto a proposito di allenatori la redazione di Calciomercato.it ha proposto un sondaggio che ha fatto registrare una risposta secca

L’inizio della Serie A si avvicina sempre di più, con le squadre impegnate tra ritiri, amichevoli e calciomercato. Nuovi progetti come quelli di Fonseca al Milan, Motta alla Juventus e Conte al Napoli, stanno prendendo forma, mentre altri consolidati come quello di Inzaghi con l’Inter continua sui binari tracciati negli ultimi anni.

Ogni club del nostro campionato sta ponendo quindi le basi per quella che sarà un’annata lunga e dispendiosa, tanto fisicamente quanto mentalmente. La rincorsa alle spalle dell’Inter scudettata è già partita ed anche le altre big vogliono quindi provare subito ad insidiare il risultato ottenuto lo scorso anno dai nerazzurri.

Tanti i cambiamenti soprattutto per Juventus, Milan e Napoli, tanto in panchina quanto in campo a suon di acquisti e cessioni. I nuovi tecnici sono quindi al lavoro anche per ricostruire in alcuni casi una nuova identità di gioco, che possa andare a sposarsi con le ambizioni delle società.

Calciomercato Serie A, mirino su Fonseca: è quello che rischia di più

Si tratta comunque di percorsi lunghi che passeranno dal duro lavoro abbinato all’attesa, con anche qualche risultato negativo che per un nuovo progetto appare inevitabile. Lo sanno bene i tifosi della Juventus, che con Thiago Motta, dopo un triennio con Allegri, si preparano a vedere qualcosa di completamente diverso.

Gli incidenti di percorso sono però all’ordine del giorno e l’amichevole persa nettamente per 3-0 contro il Norimberga ne è un chiarissimo esempio. Un ko che però ha fatto storcere il naso per la portata, nonostante i bianconeri fossero senza tanti titolari. Uno spunto di riflessione per pensare anche a chi tra i big è l’allenatore che rischia di più l’esonero in questa stagione.

Nettissima la risposta nel sondaggio odierno da parte dei tifosi che hanno votato con un larghissimo 61,9% Paulo Fonseca del Milan, che appare quindi quello maggiormente a rischio per il popolo del web. A seguire ma molto lontani Motta e De Rossi, mentre è solo fanalino di coda Antonio Conte.

Ecco l’esito del sondaggio proposto su X da Calciomercato.it: