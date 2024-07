Al Real Madrid a metà prezzo: Ancelotti pesca in Serie A

Dopo aver accolto ufficialmente Kylian Mbappé in avanti, l’allenatore italiano attende rinforzi anche in difesa

Sarà un Real Madrid davvero ‘Galactico’ quello che affronterà la prossima stagione. Dopo aver dominato l’ultima Liga ed aver alzato un’altra Champions League, Carlo Ancelotti si troverà tra le mani con ogni probabilità una formazione ancor più forte. Sulla carta, infatti, con l’arrivo di Kylian Mbappé – presentato ufficialmente al Santiago Bernabeu lo scorso martedì – il reparto d’attacco dei ‘blancos’ rischia di avere addirittura problemi di overbooking.

Il tecnico italiano, ad esempio, dovrà rivedere la posizione di Jude Bellingham, schierato spesso da ‘falso nueve’ nella passata stagione. Con la presenza del francese al centro dell’attacco degli spagnoli, l’inglese potrebbe nuovamente abbassare il suo raggio d’azione di qualche metro. Una mossa inevitabile per poter schierare sia Vinicius che Rodrygo alle spalle di Mbappé, senza dimenticare che anche la giovane stella Endrick farà parte della rosa del Real Madrid. A pagarne le conseguenze potranno dunque essere soprattutto Brahim Diaz e Arda Guler, altri due talenti che Ancelotti dovrà gestire al meglio.

Se in avanti l’abbondanza regna sovrana, è dietro che i ‘blancos’ potrebbero accusare qualche problema. Con il rientro di Vallejo dal prestito, il Real Madrid non sembra intenzionato ad aggiungere alla rosa altri centrali. Una decisione che in Spagna solleva non pochi dubbi, specialmente per via delle condizioni di Alaba al rientro dalla rottura del crociato. Anche Militao dovrà ritrovare la miglior condizione fisica, dopo aver sofferto lo stesso infortunio del compagno austriaco ed essere rientrato solamente nelle battute finali della passata stagione.

Calciomercato Real Madrid, Ancelotti valuta il ritorno di Gila

Come ha già dimostrato più volte negli ultimi anni, il Real Madrid è un club sempre molto attento ai calciatori che si sono formati nelle proprie giovanili. Tra questi, la società della capitale spagnola non ha ad esempio perso di vista i progressi fatti con la maglia della Lazio da Gila.

Il nome del centrale biancoceleste non è mai passato di moda in casa Real, soprattutto dopo l’ottima scorsa annata disputata nel campionato italiano. Qualora il Madrid dovesse aprire alla possibilità di accogliere in rosa un altro centrale, secondo ‘AS’ Gila avrebbe serie possibilità di essere preso in considerazione. Questo soprattutto in virtù della possibilità nelle mani del club di Florentino Perez di poter acquistare il difensore al 50% del prezzo del cartellino. In assenza di clausole, però, starà comunque alla Lazio formulare la valutazione più idonea per lasciare andare il calciatore.