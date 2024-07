Nuovo assalto dopo l’accordo: la Juve è stata avvisata

La Juventus sta lavorando su ulteriori colpi da regalare a Thiago Motta per incrementare il valore della rosa a disposizione. Per la difesa mirino in Francia ma la concorrenza scalpita

Continuano ad arrivare colpi interessanti in casa Juventus, con Giuntoli e soci sempre al lavoro per migliorare l’organico a disposizione di Thiago Motta, che avrà il compito di far cambiare marcia ad una squadra rimasta troppo nell’ombra nelle ultime annate di Serie A.

A Torino sono già sbarcati due centrocampisti come Douglas Luiz e Khephren Thuram, Di Gregorio tra i pali e più di recente anche il giovane Cabal. Non è però finita qui per l’ex direttore del Napoli, che continua a guardarsi attorno per inserire tasselli preziosi da mettere a disposizione del nuovo allenatore.

Mirino in difesa dove servirà almeno un nuovo centrale di alto livello per valorizzare ulteriormente il reparto. In questo senso era venuto fuori anche il profilo dell’ex Barcellona Jean-Clair Todibo, forte difensore francese che è tornato su ottimi livelli con la maglia del Nizza. In Ligue 1 nell’ultima annata sono arrivate ben 30 presenze ed un rendimento da leader di reparto.

Il classe 1999 sembra vivere la fase di massima maturità della propria carriera e fa inevitabilmente gola anche ad altre squadre, soprattutto in Premier League, lì dove sorgono i maggiori ostacoli per la Juventus.

Calciomercato Juventus, anche il Newcastle ha avuto colloqui con Todibo

Dopo l’arrivo di Cabal la Juventus vira quindi anche su altri profili e torna ancora in auge il nome di Todibo. L’ex difensore del Barça attende i bianconeri, ma la concorrenza molto forte dalla Premier League rischia di far saltare il banco.

Ad approfondire il tutto ci ha pensato ‘HITC’ che ha sottolineato come il Newcastle abbia avuto dei colloqui proprio in merito al centrale transalpino del Nizza. La stessa fonte evidenzia anche che dal canto suo la Juventus ha trovato l’accordo col calciatore ma ancora nulla con il club di appartenenza, mentre il West Ham ha un’intesa già trovata con il Nizza da circa 37 milioni.

Un maxi intreccio quindi quello intorno al nome di Todibo, che scalda il cuore dei tifosi di diverse squadre. La Juve ci prova ed ha bisogno dell’intesa con la società (fermo restando che ha già in mano la volontà del ragazzo), il Newcastle non molla con il direttore sportivo Paul Mitchell che ha condotto questa settimana i colloqui con i rappresentanti del calciatore, e il West Ham ha persino un accordo con il club transalpino: la battaglia è quindi in pieno svolgimento.