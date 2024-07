Italia, Spalletti non più CT: spunta l’indizio sulle dimissioni

L’avventura all’Europeo dell’Italia di Luciano Spalletti è stata ampiamente deludente. Torna in auge anche il futuro dello stesso allenatore di Certaldo

Era lecito aspettarsi decisamente di più dal cammino dell’Italia ad Euro 2024. La prima grande competizione disputata da Luciano Spalletti alla guida della Nazionale. Nulla da fare però per Donnarumma e soci, che hanno ampiamente deluso i tifosi uscendo prematuramente agli ottavi di finale per mano di una Svizzera superiore sotto ogni punto di vista.

In quattro gare disputate tra fase a gironi e ad eliminazione diretta gli azzurri non hanno praticamente mai convinto, vincendo e non senza problemi, solo contro l’Albania. Un percorso deludente ed amaro specchio di un momento estremamente negativo per il movimento azzurro, che ha fallito gli ultimi due appuntamenti con la qualificazione ai Mondiali, ritrovando nell’Europeo giocato tre anni fa l’unica gioia.

Il gioco della squadra di Spalletti è apparso confusionario ed ancora tutto da sviluppare, ed anche alcune scelte dello stesso ct hanno poco convinto, fermo restando le evidenti lacune messe in campo dai calciatori che hanno calcato i campi di questo Europeo in terra tedesca. Un fallimento su tutta la linea che ha visto comunque i protagonisti proseguire nel loro percorso: da Spalletti a Gravina passando per Buffon.

Tra meno di due mesi gli Azzurri sono impegnati in Nations League, contro Francia e Israele ed in molti invocavano un cambio di rotta anche dal punto di vista di alcune di queste figure.

Italia, spuntano le quote sulle dimissioni di Spalletti: la situazione

Per ora si proseguirà tutti insieme con il chiaro intento di restituire alla Nazionale gli antichi valori di un tempo dopo una debacle storica e difficile da dimenticare nell’immediato.

Il lavoro sul campo di Spalletti e del suo staff sarà fondamentale, tanto quanto quello dei calciatori che dovranno farsi trovare pronti per riportare l’Italia dove storicamente merita. Ad ogni modo al netto di conferme e permanenze in toto i bookmakers continuano a quotare l’addio dello stesso Luciano Spalletti.

C’è infatti chi paga a quota 5.00 esonero o dimissioni del commissario tecnico toscano al 31/12/2025. Un lasso di tempo comunque molto importante, ed entro il quale non si escludono quindi ulteriori colpi di scena, soprattutto nel caso in cui le cose prossimamente non dovessero andare come sperato.