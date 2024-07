Dalla Juve al Milan: il colpo fa impazzire i tifosi

Un trasferimento dalla Juve al Milan potrebbe far impazzire di gioia i tifosi rossoneri: ecco il colpo della dirigenza del Diavolo

Roberto Baggio, Edgar Davids, Filippo Inzaghi, Leonardo Bonucci, ma anche Zlatan Ibrahimovic tra alterne fortune sono tra i calciatori più famosi a essere passati dalla Juve al Milan, ma potrebbero non essere gli unici.

Mentre i rossoneri, e soprattutto l’ex attaccante svedese, stanno cercando di convincere Adrien Rabiot a trasferirsi all’ombra della Madonnina, prospettandogli, tra l’altro, anche un ingaggio più basso di quello che dei bianconeri, che si aggira intorno ai 7,5 milioni di euro a stagione, sarebbero anche pronti a fare un ulteriore sgarbo ai rivali, sfilando un giocatore della rosa a disposizione di Thiago Motta in attacco.

Il reparto offensivo del Diavolo, infatti, potrebbe andare incontro a un cambiamento non indifferente rispetto all’anno scorso. Sia perché Olivier Giroud ha deciso di andare per altri lidi, ovvero la Major League Soccer, sia perché Paulo Fonseca potrebbe non ritenere all’altezza del compito Luka Jovic, non certamente esaltante neanche sotto la guida di Stefano Pioli – l’attaccante serbo ha segnato nove gol e fatto un assist tra tutte le competizioni con la maglia del Milan, spesso arrivati a gara in corso.

Il Milan prepara un altro sgarbo alla Juve: un altro calciatore nel mirino dei rossoneri

Se, infatti, l’obiettivo numero uno per prendere in mano le redini dell’attacco dei rossoneri resta Alvaro Morata (anche lui vecchia conoscenza della Juve, per altro), anche un altro colpo potrebbe essere piazzata dalla dirigenza del Milan in questa finestra di calciomercato che si è appena aperta. E quindi Arkadiusz Milik.

L’attaccante polacco, che ha dovuto rinunciare agli Europei in Germania a causa di un infortunio al menisco mediale del ginocchio sinistro, difficilmente dovrebbe rimanere a Torino anche il prossimo anno. Neanche lui, come anche Federico Chiesa, è nella lista dei giocatori intoccabili per Thiago Motta, motivo per il quale ci si sta guardando intorno per trovare un altro attaccante.

Allo stesso modo, anche il classe 1994 vorrebbe trovare una squadra in cui ritagliarsi uno spazio importante. Le voci più insistenti dicono che il Besiktas si sarebbe fatto sotto per lui, ma se dovesse bussare alla sua porta Ibrahimovic, sarebbe davvero difficile per l’ex Napoli non aprirgli o comunque chiudergliela senza aver ascoltato cosa avrebbe da proporre per il futuro.