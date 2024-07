Milan blindato: la scelta contro corrente di Ibrahimovic e Fonseca

Ecco cosa sta succedendo al centro sportivo di Carnago, dove si sta allenando la squadra di Paulo Fonseca

E’ iniziata l’avventura del nuovo Milan di Paulo Fonseca. La rosa a disposizione del tecnico portoghese è praticamente la stessa di quella di Stefano Pioli, ma senza Olivier Giroud e ovviamente i tanti nazionali, che sono stati impegnati agli Europei e in Copa America.

A Milanello, però, da giorno 8 luglio si è iniziato a lavorare duro per preparare la stagione. L’ex allenatore del Lille si sta concentrando sopratutto sugli aspetti difensivi, per risolvere il problema dei troppi gol subiti. Un problema più che di uomini legato all’atteggiamento della squadra. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Paulo Fonseca ha così precisato più volte il concetto.

I primi allenamenti di questi giorni sono così dedicati soprattutto alla fase difensiva e da qui che bisogna ripartire. Ma a Milanello stanno cambiando tante cose. Senza Stefano Pioli e con Paulo Fonseca alla guida, evidentemente ci saranno nuove metodologie di lavoro. I giocatori si alleneranno con dei preparatori atletici, con uno staff diverso e la speranza è che il problema infortuni non rappresenti la solita tegola per il Diavolo, che ha sempre condizionato pesantemente le ultime stagioni.

Milanello blindato: Ibra alza i teloni

In questi giorni, poi, Paulo Fonseca ha deciso di fare una preparazione con doppie sedute, che in passato, come molti tifosi hanno fatto notare, non erano proprio una consuetudine.

A Milanello, dunque, si respira davvero una nuova aria. Un’aria diversa e di cambiamento. Al primo giorno di raduno non era presente la Curva Sud, che resta in attesa dei primi colpi sul mercato, ma i tifosi che hanno abbracciato i loro calciatori non sono mancati. Così alla prima sgambata, in cui il primo gol stagionale è stato messo a segno da Davide Calabria, hanno assistito sia la stampa che i sostenitori assiepati sulle reti che dividono l’esterno dai campi di Milanello.

Ma il primo giorno di scuola è stata un’eccezione rispetto a quello che succederà nel corso della stagione. Il centro sportivo di Carnago, infatti, verrà blindato, con la costruzione di un’impalcatura di tre metri alla quale verranno appesi dei teloni per impedire la visuale dei campi dall’esterno (i lavori sono iniziati già in queste ore). Indovinare la formazione del Milan di Zlatan Ibrahimovic e Paulo Fonseca adesso sarà un po’ più complicato, spie interne permettendo.