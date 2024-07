Dumfries ‘cacciato’ via dall’Inter: “E’ un brocco”

Critiche roventi per Denzel Dumfries, ancora una volta il giocatore dell’Inter attira su di sé le polemiche: a Euro 2024 succede di tutto

Nelle stagioni con la maglia dell’Inter, ha alternato grandi partite dove ha potuto mettere in mostra le sue doti a improvvisi blackout che hanno fatto ammattire i suoi tifosi. Denzel Dumfries è uno di quei giocatori piuttosto contraddittori e sta confermando tutto questo a Euro 2024.

Si sta parlando di recente del suo possibile rinnovo con i nerazzurri, intanto però sta disputando la rassegna continentale con l’Olanda. Essendo protagonista nel bene e nel male della semifinale con l’Inghilterra. Un primo tempo dove c’è stato di tutto per lui. Il rigore ingenuamente provocato con un improvvido intervento su Kane segnalato dal Var, un clamoroso salvataggio sulla linea poco dopo su Foden, un pallone sanguinoso perso sulla trequarti difensiva su cui non ha pagato dazio, poi il gol sfiorato colpendo la traversa di testa.

Rimane negli occhi più di tutto, è inevitabile, il fallo da rigore commesso, un errore clamoroso. Non una prima volta per lui, come ricordano sui social alcuni tifosi dell’Inter. Che lo criticano duramente, spalleggiati anche dai rivali cittadini del Milan. Ecco una carrellata dei messaggi più polemici su ‘X’:

dumfries doesn’t have a brain — dingleberries (@dingleberries16) July 10, 2024

Ed ecco spiegato perché Darmian è titolare.

Dumfries è clinicamente un babbeo. — DBanimators (road to 4k) (@DBanimators) July 10, 2024

Che scarso dumfries. — KingAntonio (@luisfonzis) July 10, 2024

Dumfries se causare rigori fosse sport olimpico: pic.twitter.com/aJhhilgfGZ — Rob (@7Robymar) July 10, 2024