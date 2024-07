Il primo posto è già un ricordo: penalizzazione devastante e incubo retrocessione

Il primo posto è già un ricordo: penalizzazione e incubo retrocessione. La notizia ha sconvolto i tifosi, tutti gli aggiornamenti

L’incubo penalizzazioni è di nuovo concreto. Il club rischia in vista della nuova stagione ormai alle porte, la notizia preoccupa i tifosi.

Secondo quanto riportato da ‘Football Insider’, il Leicester potrebbe subire una penalizzazione di sette punti in Premier League “dopo aver fallito gli obiettivi di profitto e sostenibilità (PSR)”. Le regole in Inghilterra si fanno sempre più stringenti e dopo Everton e Nottingham Forest sarebbe a forte rischio anche il club neopromosso nel massimo campionato inglese.

Come riferito dal portale, lo scorso marzo il Leicester è stato accusato di aver violato le regole PSR della Premier League per il 2022-2023, ma ha sostenuto di non essere più un club della massima serie quando ha presentato i suoi conti il 30 giugno dello scorso anno dopo la retrocessione. Per il ritorno in Premier, dunque, il rischio penalizzazione si fa sempre più concreto.

Premier League, il Leicester a rischio penalizzazione dopo la promozione: tutti i dettagli

Il club inglese è accusato di aver violato le nuove regole sul profitto e sulla sostenibilità della Premier League. La difesa secondo la quale tali irregolarità siano state commesse in Championship e non in Premier League non ha retto: ora le Foxes rischiano grosso.

Per l’ex squadra di Enzo Maresca, passato in estate al Chelsea, si va così verso una possibile penalizzazione ad inizio stagione dai 6 ai 7 punti. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti sulla vicenda e la decisione della giustizia sportiva inglese.