Serie A, sorteggio calendari 2024-25: possibile Napoli-Inter alla prima giornata

Le ultime news Serie A si concentrano sul sorteggio del calendario per la stagione 2024-25. Le regole e i possibili accoppiamenti con un Napoli-Inter alla prima giornata

Prende il via oggi la nuova Serie A. Dalle ore 12 verrà svelato il nuovo calendario del campionato 2024-25, che anche stavolta sarà asimmetrico tra il girone di andata e quello di ritorno. Si parte nel week end del 17 e 18 agosto, mentre l’ultimo turno è in programma il 25 maggio.

Pochi e semplici i criteri per il nuovo calendario: non sono possibili i derby tra Inter e Milan, tra Juventus e Torino, tra Roma e Lazio, ma anche tra Fiorentina ed Empoli né alla prima né all’ultima giornata di campionato e nemmeno nell’unico turno infrasettimanale in programma il 30 ottobre e valido per la decima giornata. Le otto squadre sopra citate, inoltre, non potranno giocare entrambe in casa o entrambe in trasferta nello stesso turno di campionato. Non è prevista la sosta invernale: si andrà quindi in campo il 22 dicembre, il 29 dicembre ed il 5 gennaio, mentre per la Nazionale italiana impegnata nelle qualificazioni ai Mondiali sono previsti quattro stop. Il primo l’8 settembre, il secondo il 13 ottobre, il terzo 17 novembre e infine il quarto il 23 marzo 2025. Ultima regola: le cinque formazioni partecipanti alla Champions League (Inter, Milan, Juve, Atalanta e Bologna) non si incontrano con le partecipanti alla Europa League (Roma e Lazio) e alla Conference League (Fiorentina) nelle giornate cinque, sei, ventidue, venticinque, ventotto, trentadue e trentacinque, che sono quelle comprese tra due turni di competizioni Uefa cosiddetti back to back.

Calendario Serie A 2024-25: i possibili incroci alla prima giornata

Dalle regole sopra esposte emerge che non ci sono limitazioni alla possibilità di big match già alla prima di campionato, anche se in passato in Serie A si è evitato di far giocare le sfide tra club che fanno le coppe ad agosto quando molti tifosi sono ancora in ferie.

Con il Napoli finito decimo la passata stagione, la squadra di Conte rischia di essere la mina vagante di questo sorteggio. Nella simulazione fatta da Calciomercato.it, ad esempio, è uscita la sfida contro i campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi al primo turno. Meglio sarebbe andata a Juventus e Milan, che ospiterebbero rispettivamente il neopromosso Venezia ed il Cagliari, mentre altre sfide suggestive sarebbero quelle delle due capitoline: la Lazio in casa contro il Torino e la Roma in trasferta a Verona. Ecco tutti gli accoppiamenti della nostra simulazione:

Atalanta-Lecce

Fiorentina-Monza

Genoa-Como

Juventus-Venezia

Lazio-Torino

Milan-Cagliari

Napoli-Inter

Parma-Bologna

Udinese-Empoli

Verona-Roma