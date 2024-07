Rivoluzione Nazionale: Buffon riflette, un altro ex Juve per Spalletti

Sono ore febbrili in casa Nazionale dopo l’eliminazione dell’Italia dagli Europei in Germania. Possibili novità anche nello staff di Luciano Spalletti

Dopo la sconfitta con la Svizzera e la conseguente eliminazione dagli Europei di calcio in Germania, in casa Italia potrebbe registrarsi un avvicendamento nello staff del confermato commissario tecnico Luciano Spalletti.

Quella con la Svizzera potrebbe essere stata l’ultima partita di Gianluigi Buffon come capo delegazione della Nazionale italiana. L’ex portiere di Juventus e Parma avrebbe nelle prossime ore incontrerà il presidente federale Gabriele Gravina per discutere anche del proprio futuro e del proprio ruolo dentro la Nazionale. Il team manager azzurro vuole evitare eventuali incomprensioni all’interno del gruppo di lavoro.

L’intenzione di Gianluigi Buffon non sarebbe quella di dimettersi, ma di conoscere nel dettaglio i piani per il futuro della Federazione per poi valutare il da farsi. La certezza è rappresentata dal fatto che Buffon non è intenzionato a recitare un ruolo marginale all’interno del gruppo azzurro. Vorrebbe poter incidere per contribuire alla crescita morale del gruppo: non avrebbe gradito l’atteggiamento di Chiesa e compagni contro la Svizzera. Si pone domande e aspetta il confronto con Gabriele Gravina per ottenere risposte e prospettive.

Nuova Italia: dal possibile addio di Buffon all’ipotesi Bonucci

E mentre Gianluigi Buffon medita le mosse per il futuro, spunta con prepotenza la pista che porta a Leonardo Bonucci come nuovo componente dello staff della selezione azzurra. Era presenta alla Red Bull Arena di Lipsia e nel ritiro della Nazionale in occasione di Croazia-Italia. Una visita non solo di cortesia, a quanto pare.

Già, perché dopo aver contribuito alla vittoria di Euro 2020, Leonardo Bonucci potrebbe tornare presto in azzurro. Questa volta non da calciatore (ha da poco annunciato il suo ritiro dal calcio giocato), ma da tecnico. Potrebbe – in un certo senso – seguire le orme di Daniele De Rossi che tra il 2021 e il 2022 ha fatto parte dello staff tecnico dell’allora ct Roberto Mancini. Per Bonucci potrebbe profilarsi la stessa possibilità nello staff tecnico di Luciano Spalletti che non ha mai nascosto la stima per l’ex difensore della Juventus il cui arrivo porterebbe esperienza e senso di appartenenza in casa azzurra. Un aiuto ulteriore, soprattutto per i calciatori più giovani nei momenti di maggiore difficoltà.

Dal canto suo, invece, Leonardo Bonucci potrebbe vivere una esperienza importante e formativa dal punto di vista personale, vista l’intenzione di intraprendere la carriera di allenatore. A decidere in merito – ad ogni modo – sarà Luciano Spalletti che in passato ha chiuso le porte dello staff tecnico azzurro ad Andrea Barzagli, ma con Leonardo Bonucci il discorso potrebbe essere sensibilmente diverso.