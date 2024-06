Premier League insaziabile, fiato sospeso Juventus: così salta tutto

Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, il blitz sarebbe ormai dietro l’angolo. Come potrebbero cambiare le mosse della Juventus

Desiderosa di rimpolpare l’organico con innesti di qualità in grado di imprimere una svolta importante in tutti i reparti, la Juventus si accinge ad imboccare il rettilineo finale nella trattativa per Douglas Luiz. Dopo lo stop improvviso causato dalla presa di posizione di Mckennie, le parti sono al lavoro per raggiungere la quadra definitiva (non ancora centrata) con l’inserimento di Barrenechea ed Iling Junior nell’operazione.

Parallelamente, Cristiano Giuntoli si sta muovendo anche su altre piste. In attesa di perfezionare gli ultimi dettagli relativi alla partenza di Szczesny con il contestuale arrivo di Di Gregorio, la “Vecchia Signora” ha individuato in Koopmeiners e in Calafiori i due prossimi obiettivi. Per entrambi, però, la concorrenza non manca e né il Bologna né l’Atalanta sono intenzionati a fare sconti. Tralasciando almeno per un momento il discorso riguardante il volante olandese, non sono affatto da trascurare le ultime indiscrezioni riguardanti il poliedrico difensore italiano. Protagonista dell’Italia di Luciano Spalletti, Calafiori è finito al centro di un vero e proprio tormentone di mercato che potrebbe avere nella Premier League un punto di riferimento importante. La brutta prova contro la Spagna può essere considerato solo un incidente di percorso nel processo di crescita del ragazzo, che ha subito scalato le gerarchie sia nel suo club che in Nazionale.

Dall’Inghilterra, Liverpool sempre interessato a Calafiori: fiato sospeso Juventus

Si inseriscono proprio in questo filone le ultime notizie che trapelano dall’Inghilterra. Secondo quanto evidenziato da Team Talk, alla ricerca di un profilo importante con cui rivitalizzare il pacchetto arretrato, il Liverpool sarebbe pronto a far saltare il banco per Calafiori.

Dopo i sondaggi esplorativi effettuati nei giorni scorsi, grazie al cambio di guida tecnica, i Reds sono pronti ad entrare definitivamente in campo per il difensore del Bologna, considerato un obiettivo importante del proprio mercato. Oltre all’acquisto di un centrocampista difensivo, infatti, il club inglese sarebbe entrato nell’ordine di idee di destinare una parte importante del budget a sua disposizione all’acquisto di un difensore centrale. Fino a questo momento, però, non sono ancora arrivate proposte concrete ai felsinei. La fine degli Europei potrebbe rappresentare un autentico spartiacque sotto questo punto di vista.