DIRETTA Euro 2024, Danimarca-Inghilterra | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

Secondo impegno del gruppo C per l’Inghilterra di Harry Kane che se la vedrà contro la Danimarca di Eriksen

Per il secondo turno del girone C di Euro 2024, dopo la gara tra Slovenia e Serbia, si affrontano la Danimarca e l’Inghilterra, sfida molto importante anche in vista del passaggio del turno.

La squadra del commissario tecnico danese Kasper Hjulmand ha pareggiato nella partita d’esordio contro la Slovenia, vantaggio firmato da Christian Eriksen, al ritorno al gol in un Europeo dopo il malore del 2021 che ne ha messo in pericolo la vita e, in secondo luogo, la carriera, e di Janza a poco più di dieci minuti dalla fine. Adesso, sarà necessario portare a casa un risultato positivo contro la selezione guidata dal commissario tecnico Gareth Southgate. La Nazionale dei ‘Tre leoni’ ha battuto nella prima partita un’evanescente Serbia, con Dusan Vlahovic pericoloso in una sola occasione, ma non ha impressionato per tutti i novanta minuti. A decidere la gara è stato il ‘solito’ Jude Bellingham, fresco di vittoria della Champions League col Real Madrid di Carlo Ancelotti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Deutsche Bank Park’ di Francoforte.

FORMAZIONI UFFICIALI DANIMARCA-INGHILTERRA

DANIMARCA (3-4-1-2): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Maehle, Hojbjerg, Hjulmand, Kristiansen; Eriksen; Hojlund, Wind. CT. Hjulmand

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. CT. Southgate

CLASSIFICA GRUPPO C: Inghilterra 3, Slovenia *2, Danimarca e Serbia* 1

*una partita in più

ARBITRO: Artur Soares Dias (Portogallo)