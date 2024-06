Malore e ricovero per il centrocampista: la nota UFFICIALE del club

Il calciatore, che il prossimo 29 novembre compirà 30 anni, è stato ricoverato dopo un malessere: è arrivato il comunicato ufficiale del club

Ricovero in ospedale per il centrocampista, dopo essere stato vittima di un malessere la sera di martedì 18 giugno. Con il comunicato, in cui si invita al rispetto della privacy del suo giocatore, il club non è però entrato nello specifico del problema avuto dal suo tesserato.

E’ il Lille – attraverso i propri canali ufficiali – a informare del malessere di cui è stato vittima Nabil Bentaleb, l’algerino classe 1994, che in passato ha indossato le maglie di Tottenham, Schalke 04 e Newcastle. Il ritorno a Lille, dopo 14 anni, è maturato il 28 agosto 2023 dopo l’esperienza con l’Angers dal 2022. Restiamo, dunque, in attesa di novità sull’algerino, con la speranza che siano positive.