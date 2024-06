Elkann torna a parlare di Juve: “Ecco la fortuna dei miei figli”

Elkann al podcast ‘In good Company’: “Una società calcistica è fatta di persone, di competizione e risorse da cercare di usare al meglio”

“La Juventus è una responsabilità che abbiamo da più di cento anni, una passione che condividiamo con le tante famiglie che amano il club”. Così John Elkann al podcast ‘In good Company’. “I miei figli hanno avuto la fortuna di crescere in un periodo in cui la Juventus ha vinto nove campionati di fila – ha aggiunto il presidente di Exor, l’holding che contro la Juve, come riporta l’agenzia ‘Ansa’ – Come mio nonno, sono cresciuti con una squadra che ha ottenuto risultati straordinari, e per questo motivo ne sono incredibilmente appassionati”.

“Il calcio è fatto di persone, competizione e grandi performance, esattamente come per le nostre società – ha sottolineato Elkann – Una società calcistica è fatta di persone, di competizione e risorse da cercare di usare al meglio. Dato che le nostre società aspirano ad avere grandi risultati, da ambienti ad alta intensità come lo sono quelli dello sport professionistico, c’è sicuramente molto da imparare”.