Playstation, ping pong e non solo: da Spalletti a El Shaarawy ecco i più bravi nell’Italia

Gli Azzurri hanno un’area giochi all’interno del ritiro dove passano le ore dopo la cena prima di andare a dormire: ecco a cosa giocano e chi sono i più forti

DA ISERLOHN – L’Italia si avvicina a grandi passi alla gara attesissima con la Spagna. La vittoria con l’Albania ha messo le cose in discesa, ma la strada ovviamente va ancora percorsa. Serve almeno ancora un punto per essere praticamente certi della qualificazione agli ottavi di finale.

Giornate di allenamenti intensi, come quello diretto oggi dal ct Spalletti in cui ha richiamato soprattutto Scamacca, Frattesi e non solo. La concentrazione deve restare alta, con la giusta dose di svago che però è riservato alla parte finale della giornata. Perché la mattina suona la sveglia, c’è la lunga riunione tecnica, il pranzo e la conferenza stampa. Poi l’avvicinamento alla seduta in campo del pomeriggio che parte con fisioterapia e massaggi, quindi l’allenamento e ancora massaggi e fisioterapia finali. Doccia e cena, poi dalle 20-20.30 circa un paio d’ore di svago nell’area adibita agli hobby: due playstation, con giochi di calcio e Formula 1 (con tanto di abitacoli), ping pong, biliardo e flipper.

Ping pong, biliardo e playstation: Spalletti, Fagioli ed El Sha e non solo tra i più bravi

È qui che si cementa il gruppo, che le sfide creano rapporti dal nulla. Come ha raccontato Frattesi: “Non parlavo tanto con El Shaarawy, ora che giochiamo a ping pong è nato un bel rapporto”. Ogni gioco, ogni disciplina, ovviamente, ha i suoi ‘aficionados’ e i suoi leader, i cosiddetti specialisti. Ad esempio, la playstation ha nei principali appassionati ad esempio Gianluca Scamacca – che qualche ‘guaio’ l’ha passato per averci dedicato fin troppo tempo nel momento sbagliato – e Lorenzo Pellegrini che ha una grande passione.

Il capitano della Roma e numero 10 è tra i più bravi anche a biliardo, insieme a Bastoni ed El Shaarawy. Ma anche il ct Spalletti ha ammesso di concedersi qualche partita. Lo stesso Faraone giallorosso, invece, è uno dei più bravi a ping pong, un frequentatore storico della racchetta fin dal precedente Europeo. Le sfide più emozionanti sono infatti proprio quelle con la pallina da tennistavolo, i doppi che vedono protagonisti anche altri talenti come Frattesi e Fagioli, che chi lo ha visto racconta abbia dei colpi davvero niente male. Ma pure Scamacca, che è molto esuberante e non è… compagno gradito all’amico Frattesi: “Tira solo pallettate”. E poi un insospettabile come il ct Luciano Spalletti, tra i più forti se non il migliore, con un passato anche da giovane in questo sport.