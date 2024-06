Sarri deluso: “Mi aspettavo la chiamata del Milan e di un altro club”

Il tecnico a margine di un evento da lui organizzato: “Credo sia difficile a questo punto del mercato trovare una soluzione in Italia. Faccio fatica ad andare all’estero”

Sarri voleva sostituire Pioli, dunque allenare il Milan. Oppure la Fiorentina, che invece ha scelto Palladino per rimpiazzare Italiano, andato al Bologna. Il tecnico è uscito allo scoperto a margine del suo evento organizzato a Figline Valdarno, ‘confessando’ quelli che erano i suoi grandi desideri per rilanciarsi dopo il triste finale dell’avventura alla Lazio.

“Alcune società che non mi hanno cercato mi hanno fatto rimanere deluso perché c’erano situazioni in cui mi potevano ascoltare anche solo per un quarto d’ora – le sue parole riportate da ‘Sky Sport’ – Sono cose sulle quali posso influire se riesco a capire il perché. Sì, Milan e Fiorentina rappresentano due realtà che, a mio avviso, erano adatta a me“.

Sarri ha mercato, ma soprattutto fuori dall’Italia. Finora, però, la situazione ‘arrapante’ di cui ha parlato lui non si è palesata: “Credo sia difficile a questo punto del mercato trovare una pista che non sia quella straniera, però faccio fatica ad andare all’estero“, ha concluso.