Inter, primo colpo di Marotta presidente: il più gradito dei ritorni

Nuova stagione per l’Inter con Beppe Marotta che diventa presidente, ecco il primo colpo di mercato da numero uno del club: ritorno da urlo

Si apre una nuova era, per l‘Inter, con un ruolo da presidente per Beppe Marotta. Colui che fin qui era stato amministratore delegato del club, dal suo arrivo nel 2018, sale di un gradino e ottiene un riconoscimento importante per le sue competenze, fortemente simbolico.

Marotta potrà portare la sua grande esperienza dirigenziale al servizio del club e fare anche da figura di garanzia della necessaria continuità del management sportivo, pur con il cambio al vertice determinato dall’entrata in scena di Oaktree che ha rilevato la società dalla famiglia Zhang. Una notizia che di certo farà piacere ai tifosi nerazzurri e che apre scenari interessanti in sede di mercato, dove inevitabilmente, al di là del ruolo di rappresentanza, Marotta sarà ugualmente protagonista.

Inter, Marotta e il sogno del ritorno di Hakimi: scelta fatta

Il primo colpo ideale per Marotta presidente, secondo molti, sarebbe il ritorno di Achraf Hakimi a Milano. Un pensiero che da tempo c’è nella testa di tanti supporters della squadra.

E’ l’esterno marocchino che ha ricevuto la maggioranza dei voti nel sondaggio proposto da Calciomercato.it sul suo profilo su ‘X’, come primo nuovo acquisti per puntare alla Champions. Con il 33,8% delle preferenze, ha prevalso davanti a Milinkovic-Savic (24,7%), Buongiorno (22,1%) e Rabiot (19,5%).