A Rimini l’edizione 2024 di The Coach Experience: De Rossi tra i prof in cattedra

La quinta edizione dedicata ad allenatrici e allenatori di tutta Italia si terrà a Rimini dal 6 all’8 giugno 2024

Saranno allenatori, allenatrici e preparatori presenti da tutta Italia i protagonisti della quinta edizione di The Coach Experience in programma dal 6 all’8 giugno 2024 presso i padiglioni fieristici di Rimini. Oltre 50, invece, i relatori che saranno all’interno del programma di aggiornamento tecnico impegnati tra aula e campo in 84 ore di lezione.

Kermesse che verrà aperta dall’intervista video registrata da Renzo Ulivieri con Luciano Spalletti e trasmessa sul palco centrale. L’evento, organizzato dall’Aiac e patrocinato dalla Regione Emilia, si svilupperà poi “in una tavola rotonda La costruzione dal basso” con protagonisti i vertici del calcio italiano, tra cui Ulivieri, Calcagno e Gravina con i presidenti delle componenti della Federcalcio.

Nella giornata di sabato, infine, è previsto “l’arrivo di Daniele De Rossi, la premiazione della Figurina d’oro Panini-Aiac 2024, assegnata a Simone Inzaghi e la consegna delle Panchine D’oro Bric’s ai 9 allenatori vincitori dei rispettivi gironi della Serie D”. Oltre al tecnico della Roma, tra i numerosi professori in cattedra vi saranno anche: Asta, Beretta, Pecchia, Orlandi, Tramezzani, Gotti, Camolese, Farris, Vossi, Venturati, Castori, Toscano e tanti altri.